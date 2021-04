Erneut ohne Raffl: Washington Capitals verlieren in Boston

Weiter ohne den angeschlagenen Kärntner Neuzugang Michael Raffl haben die Washington Capitals am Sonntag in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL eine Niederlage kassiert. Die Capitals unterlagen in Boston den Bruins mit 3:6, führen die East Division aber weiter an.

Die Capitals glichen durch zwei Tore von T.J. Oshie (20., 24./PP) einen 0:2-Rückstand aus und gingen dank Anthony Mantha (25./PP) in Führung. Der Stürmer war von den Detroit Red Wings am selben Tag wie Raffl geholt worden und traf auch in seinem vierten Spiel für Washington. Noch im Mitteldrittel zog Boston aber letztlich entscheidend auf 5:3 davon. Die Superstars Brad Marchand und Patrice Bergeron sowie Second-Line-Center David Krejci trafen für die Bruins.

