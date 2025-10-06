Erneut verletzt: ManCity-Star fehlt Spanien in WM-Quali

Europameister Rodri muss in der spanischen Fußball-Nationalmannschaft erneut kürzertreten.

Der Mittelfeldspieler von Manchester City wird aufgrund einer Verletzung nicht in den Kader für die WM-Qualifikationsspiele gegen Georgien (11. Oktober) und Bulgarien (14. Oktober) zurückkehren. Dies bestätigte die spanische Auswahl am Montag.

Der 29-Jährige war am Sonntag im Ligaspiel gegen Brentford bereits in der 21. Minute ausgewechselt worden. Nach dem Abpfiff sprach er von Beschwerden im Oberschenkelbereich.

Rodri hatte sich 2024 einen Kreuzbandriss zugezogen und deshalb große Teile der vergangenen Saison verpasst. Anfang September stand er im Rahmen der WM-Quali in Bulgarien (3:0) und in der Türkei (6:0) erstmals wieder für das Nationalteam auf dem Feld. Ob ein Ersatz für den Ballon-d’Or-Gewinner von 2024 berufen wird, ließ der Verband offen.

(SID) / Bild: Imago