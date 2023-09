Erneute Leihe: Ex-Sturm-Torhüter Okonkwo wechselt in die vierte Liga

Neuer Klub für Arthur Okonkwo: Der Ex-Sturm-Torhüter wird in der kommenden Saison in Wales spielen. Der 21-jährige Tormann des FC Arsenal wechselt leihweise vom FC Arsenal in die vierte englische Liga zum AFC Wrexham. Beim Team von Hollywood-Star Ryan Reynolds unterschreibt der 21-Jährige einen Leihvertrag bis Sommer 2024.

Okonkwo spielte im Frühjahr, ebenfalls auf Leihbasis, beim SK Sturm. Für die Grazer absolvierte er 18 Pflichtspiele und gewann den ÖFB-Cup.

Welcome to Wrexham, Arthur Okonkwo! The goalkeeper signs on a season long loan from Arsenal 🤝 🔴⚪ #WxmAFC — Wrexham AFC (@Wrexham_AFC) September 1, 2023

Bild: Imago