Erneute Leihe: Huskovic wechselt zu Ligarivale

Austria Wien hat Stürmer Muharem Huskovic erneut verliehen. Der 22-Jährige wechselt für eine Saison zu Ligarivale Blau-Weiß Linz. Das bestätigten beide Klubs am Dienstag. Die Linzer haben sich zudem eine Kaufoption für Huskovic gesichert.

In der Rückrunde der vergangenen Saison war Huskovic an den TSV Hartberg verliehen, wo er in 15 Spielen drei Treffer erzielte.

Huskovic bei Austria ohne Perspektive

Bei Austria Wien hatte Huskovic nach den Verpflichtungen der beiden Offfensivspieler Botic und Sarkaria keine Aussicht auf regelmäßige Spielzeit und freut sich daher über den Schritt nach Linz.

„Vielen Dank an alle Beteiligten, dass alles so gut funktioniert hat. Ich freue mich schon extrem, mit der Mannschaft in die Vorbereitung und bald in die kommende Saison zu starten“, sagte Huskovic in einer Aussendung der Linzer.

BWL-Sportdirektor Christoph Schößwendter sagt zum Transfer: „Muki bringt sehr viele Fähigkeiten mit, die für unser Spiel sehr wertvoll sein werden. Nicht nur seine variable Einsatzfähigkeit auf mehreren Positionen in der Offensive, sondern auch seine Bereitschaft zu arbeiten und intensiv zu spielen zeichnet ihn aus. Wir sind uns sicher, dass er mit seinem Tempo, seiner Wucht und Torgefahr eine wichtige Rolle bei uns einnehmen kann und wir viel Freude mit ihm haben werden.“

