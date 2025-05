Erneute Niederlage: Deutschland bangt um WM-Viertelfinale

Durch die zweite Niederlage in drei Tagen gerät die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bei der WM in Dänemark zunehmend unter Druck. Nach dem ernüchternden 1:5 im Klassiker gegen die Schweiz kämpfte sich das Team von Harold Kreis beim 3:6 (0:3, 3:0, 0:3) gegen die amerikanische NHL-Auswahl nach einem 0:3-Rückstand zwar zurück, musste sich am Ende aber doch deutlich geschlagen geben.

„Das erste Drittel, keine Ahnung, was das war, NHL-Allstars gegen Regionalliga Süd – so ungefähr. Keine Ahnung, was wir da gemacht haben“, sagte Grubauer bei Pro7 mit Blick auf die ersten 20 Minuten. Allerdings habe das Team in der Drittelpause die richtigen Schlüsse gezogen: „Es war unglaublich, wie wir da rausgekommen sind. Am Ende war es ein ganz anderes, ein viel engeres Spiel als in den ersten 15 oder 20 Minuten.“

Deutschland droht Vorrunden-Aus

Bei einer weiteren Niederlage am Montag (16.20 Uhr) gegen Weltmeister Tschechien käme es am Dienstag (20.20 Uhr) in Herning im letzten Vorrundenspiel der Gruppe B gegen Gastgeber Dänemark zu einem Endspiel um den letzten Platz im Viertelfinale. Die Runde der letzten acht hatte die deutsche Mannschaft zuletzt bei der WM 2018 an selber Stelle verpasst.

(SID) / Foto: IMAGO