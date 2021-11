Erobert Sturm Platz zwei zurück? Das Nachtragsspiel Altach gegen Sturm morgen live & exklusiv auf Sky Sport Austria

Am Mittwoch ab 18:45 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Gerhard Krabath moderiert & Charly Leitner kommentiert die Partie

30. November 2021 – Im Nachtragsspiel der 14. Runde der ADMIRAL Bundesliga treffen am morgigen Mittwoch der SCR Altach und der SK Sturm aufeinander.



Der SK Sturm will nach vier sieglosen Bundesligaspielen in Serie gegen den SCR Altach auf die Erfolgsspur zurückkehren. Mit einem Sieg könnte die Elf von Christian Ilzer Platz zwei in der Tabelle vom WAC zurückerobern. Auf der Gegenseite wollen die Vorarlberger die rote Laterne abgeben, jedoch gingen die drei letzten Partien von Damir Canadis Team allesamt verloren. Wer sich im Nachtragsspiel durchsetzen kann, ist ab 18:45 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.



Das Nachtragsspiel der 14. Runde der ADMIRAL Bundesliga



Mittwoch, 1. Dezember 2021



19:00 Uhr:

Cashpoint SCR Altach – SK Puntigamer Sturm Graz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1



Moderation: Gerhard Krabath

Artikelbild: GEPA