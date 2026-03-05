Ersatz für Wien-Favoriten: Young Violets ziehen für Heimspiel um

Wie der FK Austria Wien sowie die 2. Liga bekanntgeben, ändern die Young Violets kurzfristig ihren Heimspiel-Ort für die kommende Runde.

Anstatt in der Generali Arena in Wien-Favoriten zu spielen, werden die FAK-Youngster in Wiener Neustadt auf den FC Hertha Wels treffen. Grund hierfür ist laut Verein die davon erhoffte Schonung des Rasens der eigentlichen Heimspielstätte.

Der Senat 5 der Österreichischen Bundesliga gab dem Antrag statt. Die Anstoßzeit um 14:30 Uhr am kommenden Samstag bleibt dabei trotz Umzugs in die ERGO Arena unverändert.

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.