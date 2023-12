Erste Auslandsstation? Wechselgerücht um Ex-Rapid-Coach Feldhofer

Ein ehemaliger Bundesliga-Coach steht offenbar in der belgischen Liga hoch im Kurs: Einem Bericht zufolge soll sich Ex-Rapid-Trainer Ferdinand Feldhofer bei einem Erstligisten der Jupiler Pro League in fortgeschrittenen Gesprächen befinden.

Wie das Medium „Het Laatste Nieuws“ berichtet, soll Liga-Schlusslicht KV Kortrijk am seit rund einem Jahr vereinslosen Coach interessiert sein. Zudem wird erwähnt, dass die Gespräche bereits fortgeschritten wären, allerdings auch andere Interessenten, darunter ein belgischer Ligakonkurrent, noch im Rennen sein sollen.

Mit zehn Punkten liegt KV derzeit am Tabellenende.In der belgischen Liga sind indes so manche Ex-Bundesliga-Trainer tätig: Miron Muslic liegt mit Cercle Brügge aktuell auf Rang sieben, ebenso sind der einstige Austria-Betreuer Thorsten Fink bei St. Truiden (8.) und der frühere Salzburg-Coach Oscar Garcia bei OH Leuven (14.) an der Seitenlinie aktiv.

Feldhofer bei „Talk & Tore“ im April 2023: „Einige Dinge im Laufen“

Seit seinem Aus bei Rapid im Oktober des Vorjahres ist der ehemalige Wolfsberg-Trainer ohne Verein. Allerdings bestätigte der ehemalige Verteidiger bereits im April bei „Talk & Tore“ auf eine baldige Trainerrückkehr zu hoffen: „Wichtig ist das Projekt dahinter. Wenn ich glaube, das ist das richtige, dann werde ich auch zuschlagen“, erklärte Feldhofer damals.

