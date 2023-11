Erste Festnahmen nach Entführung von Vater von Diaz

Nach der Freilassung des entführten Vaters des kolumbianischen Fußball-Nationalspielers Luis Diaz sind in Kolumbien vier Verdächtige festgenommen worden. Man habe die mutmaßlichen Hinterleute der Entführung identifiziert, teilte Polizeichef William Salamanca am Samstag mit. Darunter sei die kriminelle Auftragsgruppe „Los Primos“ (die Cousins). Durch eine Zusammenarbeit kolumbianischer und britischer Behörden sei diese aufgelöst worden, hieß es vonseiten der Polizei.

Die Festnahmen passierten laut Salamanca im Department Guajira im Nordosten des Landes. Dort waren am 28. Oktober die Eltern des Liverpool-Stürmers Diaz verschleppt worden. Die Mutter kam kurz darauf wieder frei. Der Vater, Luis Manuel Diaz, erst nach zwölf Tagen in Gefangenschaft am Donnerstag. An seiner Freilassung durch die linke Guerillaorganisation ELN wirkten die katholische Kirche und eine UN-Kommission mit. Kolumbiens Präsident Gustavo Petro, der früher einer linken Guerillagruppe angehörte, hatte die ELN zur sofortigen Freilassung des Vaters von Diaz aufgefordert.

(APA) / Bild: Imago