Erste Gespräche! Slot Kandidat auf Niederlande-Teamchefposten

Oranje-Coach Ronald Koeman ist nach dem Aus im WM-Sechzehntelfinale als Bondscoach zurückgetreten – nach Informationen von Sky Sport gehört nun Ex-Liverpool-Trainer Arne Slot zu den Kandidaten auf den Posten des niederländischen Nationaltrainers.

Der Verband prüft mehrere Kandidaten. Slot steht aber auf der Shortlist. Erste Gespräche haben bereits stattgefunden.

Slot übernahm im Juli 2024 die Nachfolge von Jürgen Klopp beim FC Liverpool und führte die Reds direkt zur Meisterschaft. Nach einer enttäuschenden Folgesaison (Platz 5, keine Titel) gingen der Teammanager und der LFC getrennte Wege. Andoni Iraola übernahm die Nachfolge.

Trifft Slot gleich auf Klopp?

Nun könnte der Niederländer auf Nationalmannschaftsebene übernehmen und Liverpool-Stars wie Virgil van Dijk, Cody Gakpo und Ryan Gravenberch wiedersehen. Spannend: Die Niederlande bestreitet das nächste Länderspiel am 24. September in der Nations League gegen Deutschland. Der Ex-LFC-Coach könnte dort auf Klopp treffen, sollte er neuer Bundestrainer werden.