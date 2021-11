Erste Omikron-Fälle bei Belenenses-Spieler aufgetaucht

via

via Sky Sport Austria

Die zahlreichen Coronafälle beim portugiesischen Erstligisten Belenenses Lissabon stehen in Verbindung mit der neuartigen Omikron-Variante.

Wie das Nationale Gesundheitsinstitut Insa am Montag mitteilte, soll es sich um die ersten Omikron-Fälle handeln, die in Portugal festgestellt wurden. Das Virus sei bei 13 Spielern und anderen Mitgliedern des Erstliga-Klubs festgestellt worden, teilte die Generalsekretärin der Gesundheitsbehörde, Graça Freitas, am Montag mit, wie die Zeitung Publico berichtete.

Ein Spieler war nach Angaben der staatlichen Behörde kürzlich nach Südafrika gereist. Das hatte zuvor auch schon Klubpräsident Rui Pedro Soares angedeutet.