Erste Pleite! Island schockt Schweden

Co-Gastgeber Schweden hat bei der Handball-EM seine erste Niederlage kassiert und muss um den Einzug ins Halbfinale bangen. Der Rekord-Europameister verlor in Malmö gegen Island überraschend klar mit 27:35 (12:18).

Somit liegen Schweden, Island, Slowenien und Kroatien nun mit jeweils vier Punkten in der Sechsergruppe vorne.

Slowenien hatte zuvor mühsam 35:32 (15:17) gegen Ungarn gewonnen. Kroatien setzte sich am Abend gegen die Schweiz 28:24 (13:11) durch. Nur die beiden ersten Teams erreichen das Halbfinale und wären dort ein möglicher Gegner der deutschen Mannschaft.

Bei Island, das 2002 zum bislang einzigen Mal unter den letzten vier einer EM stand, überragte Viggo Kristjansson vom deutschen Bundesligist HC Erlangen mit elf Treffern. Bester Werfer der Schweden war der Magdeburger Albin Lagergren mit fünf Treffern.

(SID) / Bild: Imago