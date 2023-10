Erste Saisonpleite: Kapfenberg gewinnt bei Oberwart

Die Kapfenberg Bulls haben den Oberwart Gunners in der Basketball-Superliga der Männer (BSL) in der vierten Runde die erste Saisonniederlage zugefügt. Die Steirer setzten sich im Südburgenland am Sonntag nach einer lange Zeit ausgeglichenen Partie mit 106:85 durch und liegen in der Tabelle hinter dem weiter unbesiegten Leader Klosterneuburg nun vorerst auf dem zweiten Platz.

BC Vienna siegte in Wien gegen die Flyers Wels dank einer guten Dreier-Quote mit 92:61 und holte damit den zweiten Erfolg der noch jungen Saison. Die Traiskirchen Lions deklassierten die BBC Nord Dragonz mit 102:48, wobei den Gästen im dritten Viertel nur zwei Zähler gelangen. UBSC Graz schrieb mit einem 76:55 gegen die Fürstenfeld Panthers erstmals voll an.

(APA) / Bild: GEPA