Erste Wettkämpfe haben begonnen – China startet im Curling

via

via Sky Sport Austria

Zwei Tage vor der Eröffnungsfeier haben die ersten Wettkämpfe bei den Olympischen Winterspielen von Peking begonnen. Im Mixed-Wettbewerb im Curling traf am Mittwoch unter anderem Gastgeber China im ersten Vorrundenspiel auf die Schweiz, insgesamt gab es vier Duelle.

Die Winterspiele werden am Freitag im Vogelnest-Stadion eröffnet und sollen nach 16 Tagen mit Medaillenentscheidungen am 20. Februar enden. Zuvor finden am Donnerstag bereits noch weitere Curling-Spiele, die ersten Partien im Eishockey der Frauen sowie die ersten Qualifikationsläufe der Ski-Freestyler auf der Buckelpiste statt.

Auch das erste Abfahrtstraining der Alpinski-Männer steht in Yanqing am Programm. Am Freitag startet zudem der Mixed-Wettbewerb im Eiskunstlauf.

(APA)/Bild: Imago