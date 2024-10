Erste Youth-League-Pleite für Sturm – Rapid mit Remis bei Debüt

Mit den U19-Auswahlen des SK Sturm Graz sowie des SK Rapid waren am heutigen Tag gleich zwei österreichische Nachwuchs-Auswahlen in der Youth League aktiv. Dabei blieben beide Teams jedoch ohne vollen Erfolg.



Im Champions-League-Weg traten Sturms Junioren zum bereits dritten Mal in dieser Saison an und forderten wie die Profis heute in der Champions League (ab 20:50 Uhr LIVE & EXKLUSIV auf Sky Sport Austria 2 – mit dem Sky X-Traumpass das Match live streamen) Sporting CP. Die Grazer gerieten in St. Veit/Glan früh durch Treffer von Denilson Santos (4.) und Gabriel Silva (19.) in Rückstand. Sturm-Youngster Antonio Ilic konnte noch vor der Pause auf 1:2 verkürzen (34.), ehe Silva mit seinem Doppelpack den Zwei-Tore-Vorsprung der Portugiesen zum schlussendlichen 1:3-Endstand wiederherstellte.

Die ersten zwei Partien verbuchte Sturm mit einem Sieg über Stade Brest und einem Remis gegen Club Brügge zunächst zwei Erfolgserlebnisse. Nun folgte allerdings der erste Rückschlag.

Nach Sturm & Salzburg: Rapid mit Premiere in Youth League

Zum ersten Mal überhaupt in der Vereinsgeschichte bestritt der SK Rapid ein Spiel in der Youth League: Als Nachrücker der im anderen Pfad vertretenen Teams von Sturm und Salzburg absolvierte die Hütteldorfer U19-Auswahl im Meisterschaftsweg das Zweitrunden-Hinspiel gegen das Team des Europa-League-Quali-Bezwingers SC Braga.

Mit einem torlosen 0:0-Remis hat Rapid weiterhin alle Chancen auf das Weiterkommen. Braga war im Heimspiel gegen Rapid vor allem in der ersten Halbzeit klar die spielbestimmende Mannschaft. Die Portugiesen spielten sich viele Möglichkeiten heraus, scheiterten aber immer wieder am sehr starken Torhüter Manuel Fellner, der auch bei einem Schuss von Daniel Rozzuvaylo (59.) goldrichtig stand.

Die Hütteldorfer wurden nach der Pause einige Male gefährlich, die größten Chancen vergaben Jovan Zivkovic (50.) und Fabian Silber (87., 88.). Das entscheidende Rückspiel in Wien folgt am 6. November.

(Red./APA.)

Beitragsbild: GEPA.