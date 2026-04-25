Erster Absteiger fix? Diese Entscheidungen können in der Deutschen Bundesliga fallen

Vier Spieltage vor Schluss steht der FC Bayern bereits als Deutscher Meister fest. Am kommenden Wochenende (live auf Sky – mit Sky X bist du live dabei) sind weitere Entscheidungen möglich – oben wie unten.

Borussia Dortmund hat am Sonntag seinen dritten CL-Matchball – könnte unter Umständen aber schon am Samstag auf der Couch jubeln. Im Tabellenkeller droht dagegen der erste endgültige Abschied. Sky Sport zeigt die möglichen Szenarien für den 31. Spieltag in der Deutschen Bundesliga.

Macht der BVB die Champions League klar?

Borussia Dortmund qualifiziert sich für die Champions League, wenn …

die Dortmunder am Sonntag zuhause gegen Freiburg gewinnen

der BVB einen Punkt holt und Hoffenheim am Samstag in Hamburg nicht gewinnt

Hoffenheim beim HSV verliert und Leverkusen am Samstag beim 1. FC Köln nicht gewinnt

Sichern sich Mainz und Augsburg den Klassenerhalt?

Der FC Augsburg sichert sich den Klassenerhalt, wenn …

der FCA zuhause gegen Frankfurt gewinnt

Augsburg einen Punkt holt und St. Pauli nicht gewinnt

St. Pauli verliert und Wolfsburg nicht gewinnt

Mainz 05 sichert sich den Klassenerhalt, wenn …

die 05er zuhause gegen Bayern gewinnen und St. Pauli nicht gewinnt

Steigt Heidenheim in die 2. Bundesliga ab?

Heidenheim steht als erster Absteiger fest, wenn …

das direkte Duell gegen den Tabellen-16. FC St. Pauli verloren geht

(skysport.de)

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