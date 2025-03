Erster Damen-Super-G in La Thuile: Die Startliste

Nachdem die Abfahrt in La Thuile abgesagt wurde, werden am Donnerstag und Freitag stattdessen zwei Super-G-Rennen in Italien ausgetragen. Hier die Startliste.

Um 11:00 Uhr eröffnet die Italienerin Laura Pirovano das Rennen, gefolgt von der ersten ÖSV-Athletin Ariane Rädler mit Startnummer 2. Als Dritte geht die deutsche Abfahrtsiegerin von Kvitfjell, Emma Aicher, an den Start. WM-Gold-Gewinnerin Stephanie Venier startet mit Nummer 7, während Gesamtweltcup-Leaderin Federica Brignone als 10. ins Rennen geht. Cornelia Hütter folgt als 12. direkt vor der Super-G-Weltcupführenden Lara Gut-Behrami.

Insgesamt sind neun Österreicherinnen in La Thuile am Start. Neben Rädler, Venier und Hütter treten auch Mirjam Puchner (18), Nadine Fest (21), Christina Ager (23), Magdalena Egger (36), Julia Scheib (44) und Stephanie Brunner (48) an.

Foto: GEPA