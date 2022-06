Erster Doppelpack in der MLS: Kara schießt Orlando zum Sieg

Mit seinem ersten Doppelpack in der Major League Soccer (MLS) hat Ercan Kara am Samstag Orlando City zu einem 2:1-Heimsieg über Houston geschossen. Der Wiener markierte in der 25. und 58. Minute seine Saisontore fünf und sechs, beim 2:0 fälschte er einen Schuss seines Teamkollegen Mauricio Pereyra unhaltbar ab. In den jüngsten vier Partien hat der Ex-Rapidler damit viermal getroffen.

Nach dem ersten Sieg nach vier Spielen ist Orlando Vierter der Eastern Conference, einen Punkt hinter dem zweitplatzierten New York von Coach Gerhard Struber. Die Red Bulls setzten sich am Samstag zuhause mit 2:0 durch.

(APA) / Bild: Imago