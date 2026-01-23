Erster Einsatz: Österreicher Yanik Spalt auf der großen Bühne

Yanik Spalt hat sein Profi-Debüt in der UEFA Europa League für den VfB Stuttgart gefeiert. Der 18-jährige Vorarlberger wurde am gestrigen Donnerstag in der 82. Minute eingewechselt.

Für Stuttgart war es kein erfolgreicher Abend: Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß kassierte eine 0:2-Niederlage gegen die AS Roma. Um nicht noch in die Playoffs abzurutschen, sind die Schwaben beim Abschluss der Ligaphase auf Patzer mehrerer Konkurrenten angewiesen.

Erfolg für Spalt

Trotz der Niederlage war der Europa-League-Abend für den 18-jährigen Yanik Spalt ein erfolgreicher. Beim Stand von 0:1 brachte Trainer Hoeneß den Vorarlberger ins Spiel, der damit nicht nur sein Debüt im Europacup, sondern auch für die Kampfmannschaft der Stuttgarter und im Profigeschäft generell feierte.

Von Vorarlberg nach Stuttgart

Geboren 2007 im vorarlbergerischen Bludenz startete Spalt seine Fußballkarriere in der Jugend des FC Nüziders, ehe er 2020 in die AKA Vorarlberg wechselte. Drei Jahre später verließ er Österreich und schloss sich der U17 des VfB Stuttgart an, später folgte der Schritt in die U19. 2025 verlängerte er seinen Vertrag bei den Schwaben langfristig, seit diesem Jahr läuft er für die zweite Mannschaft des VfB auf.

Auch für Österreich aktiv

Rot-weiß trägt der Linksverteidiger aber nicht nur im Vereinsfußball, sondern auch im österreichischen Nachwuchs-Nationalteam. Bereits 2021 feierte im Alter von 14 Jahren sein Debüt in der ÖFB-Auswahl. Er ist dort Kapitän seines Jahrgangs.

Bild: Imago