Erster Hauch von Abstiegskampf? WSG empfängt Blau-Weiß Linz

Der Vorletzte WSG Tirol hat den Zehnten Blau-Weiß Linz zu Gast (Samstag ab 16.30 Uhr LIVE & bei Sky Sport Austria sowie mit Sky Stream!).

Die Tiroler konnten ihren Abwärtstrend noch nicht stoppen, vor dem Heimspiel im Tivoli Stadion Tirol gegen BW Linz sind sie sieben Spiele sieglos. Zuletzt gab es dreimal keine Punkte. „Wir bauen keine Luftschlösser, jeder spricht die gleiche Sprache, es ist nicht so, dass nach drei Niederlagen ein Keil reingetrieben wird. Es ist hier bodenständig, ehrlich“, sagte WSG-Trainer Philipp Semlic. Der letzte Sieg gelang am 10. August mit einem 3:1 gegen den LASK. „Es ist irgendwie normal bei der WSG, dass es so Phasen geben kann.“

WSG will „billige Gegentore“ vermeiden

Wichtig sei es, gegen die Linzer zumindest anzuschreiben. Dafür dürfe man nicht wieder „billige Gegentore“ wie beim 2:3 gegen die Wiener Austria kassieren, so Semlic, dem der verletzte Quincy Butler fehlt. Der Einsatz des kränklichen Benjamin Böckle ist zudem fraglich. Bei den Linzern setzt man auf die erfahrene Angriffsreihe rund um Shon Weissman, der in seinen 36 Ligaspielen 34 Mal getroffen hat, Ronivaldo und Thomas Goiginger. Man habe in den vergangenen Wochen „mehrfach gezeigt, dass wir mit jeder Mannschaft der Liga mithalten können“, sagte BW-Coach Mitja Mörec.

