WSG Tirol muss mehrere Wochen auf Stammspieler verzichten

Stammspieler Quincy Butler vom Fußball-Bundesligisten WSG Tirol fällt mehrere Wochen verletzungsbedingt aus.

Das teilten die Wattener am Mittwoch mit. Der 24-jährige US-Amerikaner hatte sich bei der 2:3-Niederlage des Tabellen-Vorletzten gegen die Wiener Austria am Samstag eine Verletzung im rechten Knie zugezogen. Die Verletzung des Flügelspielers wird konservativ behandelt, eine Operation wird deshalb nicht durchgeführt.