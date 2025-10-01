Erster Punkt! Hütters Monaco holt Remis gegen ManCity

AS Monaco unter Trainer Adi Hütter erkämpfte am Mittwoch in der UEFA Champions League gegen Manchester City ein 2:2-Remis.

In Monaco bestimmte einmal mehr Manchester-City-Stürmer Erling Haaland den Abend – zumindest vorerst. Der Norweger markierte in seinem 50. CL-Spiel die Treffer 51 (15.) und 52 (44.) und machte damit den zwischenzeitlichen Ausgleich durch Jordan Teze (18.) wirkungslos. Dann agierten die Engländer aber zu sorglos und wurden durch einen von Eric Dier geschossenen Elfer (90.) noch spät bestraft. Hütter freute sich über den ersten Punkt.

Tore im VIDEO:

0:1 – Erling Haaland (15.)



1:1 – Jordan Teze (18.)



1:2 – Erling Haaland (44.)



2:2 – Erik Dier (Elfmeter/90.)





Bild: Imago