Die Juniors OÖ feiern in der dritten Runde der 2. Liga ihren ersten Saisonsieg. Die Oberösterreicher gewinnen gegen Austria Lustenau mit 1:0. Marcel Monsberger sorgte in der 74. Minute, nach Vorlage von Fabian Benko, für den einzigen Treffer an diesem Tag.

Die Juniors OÖ klettern durch den vollen Erfolg auf den fünften Tabellenplatz. Austria Lustenau muss weiter auf den ersten Punkt warten. Die Lustenauer liegen mit null Punkten auf dem letzten Tabellenrang.

