Erster Sommerneuzugang fix: Schicker holt Stürmer zu Hoffenheim

Der deutsche Bundesligist TSG Hoffenheim hat bereits den ersten Neuzugang für die kommende Saison öffentlich gemacht.

Der 21 Jahre alte Stürmer Alessandro Vogt kommt vom Schweizer Erstligisten FC St. Gallen in den Kraichgau. Das gab TSG-Geschäftsführer Andreas Schicker am Montagabend bei der Mitgliederversammlung bekannt.

Möglich wird der Transfer des Schweizer U21-Nationalspielers (sechs Spiele, zwei Tore) durch eine Ausstiegsklausel, die angeblich bei 2,7 Millionen Euro liegen soll. Vogt ist mit 14 Treffern aktuell der gefährlichste Angreifer des FC St. Gallen.

(SID) Foto: Imago