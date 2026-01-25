Erster Transfer für 2027! Salzburg holt Sambia-Talent
Der FC Red Bull Salzburg plant schon für das kommende Jahr!
Die Bullen verpflichten den 17-jährigen Linksverteidiger Jonathan Kalimina von Kafue Celtic FC aus Sambia. Der Vertrag ist allerdings erst ab Jänner 2027 gültig.
Kalimina war bereits öfters als Trainingsgast bei den Salzburgern und konnte überzeugen. Zur genauen Laufzeit macht der Verein keine Angabe, es handelt sich um einen „langfristigen Vertrag“.
Bild: FC Red Bull Salzburg