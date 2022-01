via

via Sky Sport Austria

Das erste Training für die beiden Weltcup-Abfahrten der alpinen Ski-Männer in Kitzbühel findet erst am Mittwoch statt.

Am Donnerstag ist ein weiteres geplant, ehe am Freitag und Samstag jeweils eine Abfahrt auf dem Hahnenkamm in Szene gehen soll (je 11.30 Uhr). Für Sonntag ist auf dem Ganslernhang ein Slalom geplant. Der Mittwoch dürfte laut Wetterprognose niederschlagsfrei sein, für alle weiteren Tage der Woche ist Schneefall angesagt.

(APA) / Bild: GEPA