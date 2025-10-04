Erstmalige Nationalteam-Einberufung für GAK-Profi

GAK-Profi Jacob Italiano wurde erstmals ins australische A-Nationalteam einberufen.

Unmittelbar nach dem Bundesliga-Duell mit dem WAC wurde der Mittelfeldmann vom australischen Verband informiert, dass er für die Testspiele in Kanada und USA nachnominiert wird – Italiano war auf der Abrufliste.

Australien hat sich bereits für die WM-Endrunde 2026 qualifiziert und ist im Jänner 2026 auch noch im Asiencup im Einsatz. Zuletzt war auch Hartberg-Spieler Jed Drew im australischen Aufgebot, der Offensivspieler ist aktuell jedoch verletzt.

(Red.) / Bild: GEPA