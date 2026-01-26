Erstmals im Einsatz! Neuer Red Bull geht in Barcelona an den Start

Vor einigen Tagen stellte Red Bull in Detroit bereits das Design des 2026er Boliden vor. Nun wird der Rennwagen erstmals im Einsatz sein.

Dies teilte der Dritte der Konstrukteurs-WM 2025 am Montagmorgen in den sozialen Medien mit.

Red Bull betonte, das Auto sei „heute bereit für sein offizielles Debüt auf der Strecke“. Zuvor war unklar gewesen, wie viele Teams überhaupt an den Pre-Season-Tests in Barcelona teilnehmen würden.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

In der katalanischen Großstadt steht jedem Rennstall von Montag bis Freitag Zeit für die Testfahrten zur Verfügung, von denen jedes Team drei Tage auf der Strecke nutzen darf.

(skysport.de)