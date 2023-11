Erstmals im Kader: Cech vor Profi-Debüt im Eishockey

Der einstige Fußball-Startorhüter Petr Cech könnte am Samstag sein Debüt im Profi-Eishockey geben. Der 41-jährige Tscheche wurde in den Kader der Belfast Giants für das Heimspiel gegen Glasgow Clan in der britischen Eishockeyliga Elite Icehockey League einberufen. „Es ist ein großer Moment für mich, Teil einer Topliga in einem anderen Sport zu sein“, sagte Cech.

Cech war einer der besten Fußball-Torhüter seiner Generation. Er spielte 15 Jahre in der Champions League und gewann mit Chelsea die Champions League, den englischen Meistertitel und FA-Cup. Der 1,96 m große Schlussmann, der in seiner Jugend auch Eishockey gespielt hatte, änderte gegen Ende seiner Karriere die Trainingsroutine und begann „vor sieben, acht Jahren wieder mit dem Eislaufen“.

Nach dem Ende seiner Fußballkarriere (2019) heuerte er beim drittklassigen Eishockeyclub Oxford City Stars an und wurde Mitte November vom britischen Meister aus Belfast ausgeliehen, der mit Verletzungen auf der Torhüterposition zu kämpfen hat. „Du sagst nicht Nein zu einer Meistermannschaft. Es ist eine großartige Erfahrung“, begründete Cech seine Zusage. Nun steht er mit 41 Jahren erstmals im Kader der Giants, die aktuell nur auf Rang neun der Zehnerliga liegen.

(APA) / Bild: Imago