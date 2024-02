Erstmals mehr Fans: Deutsche Zweitliga-Teams übertreffen Bundesliga

Am vergangenen Wochenende sind in die Stadien der zweiten deutschen Fußball-Liga erstmals mehr Fans gekommen als in jene der Bundesliga.

Wie der Kicker berichtet, waren es bei den jeweils neun Partien insgesamt 284.643 bzw. 261.099. Möglich gemacht wurde das unter anderem durch mehr als 50.000 Fans in den Stadien der Zweitligisten Schalke und Hertha BSC sowie durch Auswärtsspiele der Erstliga-Publikumsmagnete Borussia Dortmund und Bayern München.

(APA).

Beitragsbild: Imago.