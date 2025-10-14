Erstmals nach 16 Jahren: Südafrika wieder bei der WM dabei

Südafrika ist erstmals seit der Heim-WM 2010 wieder bei einer Fußball-Weltmeisterschaft dabei.

Die Südafrikaner besiegten am Dienstag zum Abschluss der afrikanischen Qualifikationsgruppe C Ruanda 3:0 (2:0) und qualifizierten sich für die Endrunde nächstes Jahr in Nordamerika. Die Mannschaft von Teamchef Hugo Broos fingen damit den bisherigen Tabellenführer Benin noch ab, der Nigeria 0:4 (0:2) unterlag.

Damit stehen sieben der neun Fixteilnehmer aus Afrika fest, Ägypten, Algerien, Ghana, Kap Verde, Marokko und Tunesien hatten sich bereits qualifiziert. Die letzten zwei Tickets werden am Abend zwischen Senegal und Kongo (Gruppe B) sowie Elfenbeinküste und Gabun (F) ermittelt.

(APA) / Bild: Imago