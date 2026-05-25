Erstmals ohne Real-Profis bei einer WM: Das ist der Kader von Spanien

Überraschung in Spanien? Der amtierende Europameister präsentierte am Montag seinen Kader für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Auf Profis von Real Madrid verzichtete Teamchef Luis de la Fuente bei seiner Kadernominierung komplett.

Dafür stehen gleich acht Spieler des FC Barcelona sowie drei Akteure von Stadtrivale Atlético Madrid im 26-Mann-Aufgebot.

Damit reist Spanien erstmals seit 1950 ohne Spieler des Rekordmeisters und Rekord-Europacupsiegers zu einer WM-Endrunde. Dafür hat De la Fuente unter anderem Manchester Citys Mittelfeldstratege Rodri mit an Bord. Yamal hat wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel seit April kein Spiel mehr bestritten. Wenn es keine „Rückschläge“ gebe, werde man den 18-Jährigen aber von Beginn an an Bord haben, beruhigte De la Fuente. „Wir sind sehr entspannt.“

Spanien startet am 15. Juni in Atlanta gegen WM-Neuling Kap Verde ins Turnier. Die weiteren Gruppengegner des Weltmeisters von 2010 sind Saudi-Arabien und Uruguay. Auf den Poolsieger wartet im Sechzehntelfinale der Zweite aus der Gruppe mit Österreich, Argentinien, Algerien und Jordanien. Der Gruppenzweite bekommt es mit dem Sieger des Pools zu tun, in dem das ÖFB-Team nach 28 Jahren sein WM-Comeback gibt.

Der Kader im Überblick:

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(Red./APA) / Foto: IMAGO