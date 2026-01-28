Erstmals seit 2010: Island macht EM-Halbfinale perfekt

Island hat sich bei der Handball-EM als zweite Nation das Ticket für die Runde der letzten Vier gesichert.

Zum Auftakt in den letzten Spieltag der Hauptrundengruppe II setzte sich das Team von Trainer Snorri Steinn Gudjonsson im schwedischen Malmö mit 39:31 (18:16) gegen Slowenien durch.

Nach einem umkämpften wie hitzigen ersten Durchgang auf Augenhöhe setzte sich Island erst zu Beginn des zweiten Durchgangs ab, dann aber wurde es deutlich. Der Sprung in das Halbfinale gelang den Isländern zuletzt 2010, einen großen Anteil leistete am späten Mittwochnachmittag Kapitän Ellidi Snaer Vidarsson. Dieser steuerte acht Treffer zum Erfolg bei, besser warf nur Domen Novak auf der Gegenseite mit neun Toren und einer perfekten Trefferquote.

