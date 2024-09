Erstmals seit 21 Jahren! Weder Messi noch Ronaldo für Ballon d’Or nominiert

Erstmals seit 2003 sind weder Cristiano Ronaldo noch Lionel Messi für den Ballon d’Or nominiert. Vor einem Jahr hatte Messi zum achten Mal die Trophäe gewonnen, was für viel Kritik gesorgt hatte.

Der Ballon d’Or im Männerfußball wird seit 1956 durch die französische Fachzeitschrift France Football vergeben, die Gewinner werden am 28. Oktober in Paris bekannt gegeben.

Der Ballon d’Or wird seit 1956 jährlich von France Football vergeben. Der Gewinner galt zunächst als „Europas Fußballer des Jahres“, seit 2007 wurde in Konkurrenz zur Weltfußballer-Wahl der FIFA (seit 1991) der global beste Kicker gewählt. Von 2010 bis 2015 kooperierten das Blatt und der Weltverband bei der Kür des Weltfußballers, seit 2016 werden zwei unterschiedliche Preise vergeben.

