Spanien hat Deutschlands „Sommermärchen 2.0“ beendet und darf weiter vom vierten Europameister-Titel träumen. „La Roja“ besiegte den Gastgeber am Freitag im Viertelfinal-Schlager mit 2:1 nach Verlängerung (1:1, 0:0). Die Stimmen zum Spiel.

Dani Olmo (Spanien-Torschütze): „Überwältigend. Was für eine Freude! Der Sieg gehört uns allen. Die Mannschaft steht an erster Stelle. Das Herz ist immer wichtiger als die Beine. Wir müssen das ruhig und besonnen nehmen, in vier Tagen steht schon das Halbfinale an. Wir dürfen uns freuen, feiern, aber bescheiden.“

Mikel Merino (Spanien-Torschütze): „Ich bin fertig, um ehrlich zu sein. Das war ein einmaliger Moment. Als sie in der 90. Minute ausgeglichen haben, war das ein Rückschlag. Aber wir haben uns belohnt und ich denke, das war verdient. Es war das Spiel, das wir alle erwartet haben, zwischen zwei der besten Mannschaften des Turniers. Es hätte ein WM-Finale oder ein EM-Finale sein können. Das Level der Spieler von der Bank ist sehr hoch. Wir haben gezeigt, dass wir leiden können, dass wir eine große Mannschaft sind.“

Luis de la Fuente (Spanien-Trainer): „Ich bin stolz auf diese Spieler. Unsere Mannschaft hat Herz, ich kenne sie, sie haben Ambitionen und sind darauf bestrebt, jeden Tag besser zu sein. Ich beschwere mich nicht über die Härte des anderen Teams, mir gefällt mehr, was wir als Mannschaft geschafft haben. Wir sind glücklich, aber wir wissen, dass morgen ein anderer Tag ist, und dann ist auch noch ein weiteres Spiel. Sicher freuen wir uns, aber die Euphorie ist doch sehr unter Kontrolle.“

Nagelsmann enttäuscht: „Kämpfe mit den Tränen“

Toni Kroos (Deutschland-Spieler): „Ich denke, dass wir alle stolz sein können, weil alle eine Schippe draufgelegt haben im Vergleich zu der Zeit davor. Ich bin froh, wenn ich da ein bisschen mitgeholfen habe, dass wir alle in Deutschland den Anspruch und die Hoffnung haben, weiterzukommen. Ich bin zuversichtlich, dass die Mannschaft das in Zukunft schafft. Aber es gehört auch dazu, dass wir heute alle traurig sind. Dieser Traum, den wir alle hatten, der ist jetzt geplatzt, auch wenn wir in den nächsten Tagen realisieren, dass wir ein gutes Turnier gespielt haben. Wenn man so nah dran ist, dann ist es das, was extrem bitter ist.“

Julian Nagelsmann (Deutschland-Trainer): „Ich kämpfe mit den Tränen. Die Jungs haben in den letzten sechs Wochen echt viel reingeschmissen. Heute haben sie unverdient verloren. Wir haben in der Halbzeit gut reagiert. Wir waren dem Siegtreffer deutlich näher als die Spanier. Am Ende waren wir nicht zwingend besser, aber einen Tick klarer, was die Abschlüsse angeht. Wir haben in einem Land, was zu viel in Tristesse versinkt, etwas geweckt. Wir hatten eine tolle Symbiose mit den Menschen im Land, haben Menschen wieder vor den Fernseher geholt, um Fußball zu schauen, die es in der Vergangenheit nicht gemacht haben. Aber wir hätten es gerne eine Woche länger gemacht.“

(APA)/Beitragsbild: Imago