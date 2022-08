„Es ist alles dabei“ – Ulmer mit der CL-Gruppe zufrieden

Der FC Salzburg hat am Donnerstag bei der Gruppenauslosung für die UEFA Champions League den AC Milan, FC Chelsea und Dinamo Zagreb zugelost bekommen.

Salzburg-Profi Andreas Ulmer zeigt sich im Sky-Interview mit der Gruppe zufrieden. Der Routinier spricht u.a. über seinen Wunschgegner, die Herausforderung in der kommenden Champions League-Saison und die bisherige Leistungen der Bullen in der ADMIRAL Bundesliga.

Andreas Ulmer (Kapitän Salzburg):

…über Salzburgs CL-Gruppe: „Man sieht es an meinem Grinsen, wir freuen uns riesig über die Gruppe. Sehr spannend, muss ich sagen.“

…welche Hoffnungen er vor der Auslosung hatte: „Ich habe mir gerne Real gewünscht, aber bin mit der Gruppe, die wir jetzt haben sehr zufrieden. Es ist alles dabei, mit Chelsea und Milan haben wir zwei Große Namen im europäischen Fußball. Dinamo Zagreb kennen wir auch schon aus der Vergangenheit. Es wird sicher eine Herausforderung, aber es ist sicher was möglich für uns.“

…welche Zielsetzung Salzburg in der CL hat: „Grundsätzlich ist die Zielsetzung von uns, dass wir international überwintern. Gerne natürlich in der Champions League, aber wenn wir es dann in die Europa League schaffen, ist das für uns auch eine super Leistung. Vor allem in dieser Gruppe jetzt.“

…über eine mögliche Vertragsverlängerung bei Salzburg: „So weit habe ich noch gar nicht darüber nachgedacht. Ich liebe es Fußball zu spielen und stehe gerne am Platz. Im Moment genieße ich einfach die Zeit.“

…über seine Rolle bei Salzburg: „Ich stehe gerne am Platz und möchte so viele Spiele machen, wie es nur möglich ist. Champions League ist von jedem Fußballer der Traum. Auch wenn ich schon ein paar Spiele da gemacht habe, möchte ich trotzdem weitere Spiele in der Champions League machen. Das ist mein Ziel und schlussendlich entscheidet der Trainer.“

…ob Salzburg schon bereit für die CL ist: „Es gibt sicherlich noch das ein oder andere zu tun, wo wir uns verbessern müssen, damit wir gerade in der Champions League eine gute Performance liefern können. Wir sind dabei die Sachen zu verbessern. Wenn es dann wirklich losgeht mit den englischen Runden, werden wir richtig gefordert und dann müssen wir am Punkt sein.“

…wie viele Punkte Salzburg machen wird: „Schwer zu sagen. Keine Ahnung, wie viele Punkte wir machen werden. Hoffentlich so viele wie möglich. Wir freuen uns, wenn wir den Platz zum Überwintern schaffen, das heißt 1,2 oder 3“