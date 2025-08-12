„Es ist bitter“: Die Salzburg-Stimmen zum Aus gegen Brügge

Red Bull Salzburg hat den Sprung ins CL-Playoff verpasst. Trotz zwischenzeitlicher 2:0-Führung, die für den Aufstieg gereicht hätte, verloren die Mozartstädter am Ende mit 2:3 bei Club Brügge. Die Reaktionen zum Drittrunden-Rückspiel der Champions-League-Qualifikation zwischen Club Brügge und Red Bull Salzburg.

Thomas Letsch (Salzburg-Trainer/via „Servus TV“): „Es ist bitter. Wir haben mit dem nötigen Quäntchen Glück und der Effizienz 2:0 geführt. Dass der Gegner kommt, das Stadion laut wird, das war klar. Wir haben das Gegentor bekommen, dann haben wir es aber ganz gut im Griff gehabt. Als sich alle auf die Verlängerung eingestellt haben, haben wir uns ein unnötiges Gegentor eingefangen. Wenn du in Führung bist, tut es weh, es nicht geschafft zu haben.“

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Alexander Schlager (Salzburg-Torhüter): „Am Ende des Tages muss man sagen, über zwei Spiele steigen wir verdient nicht auf. Brügge war über beide Spiele die bessere Mannschaft. Man merkt, dass in gewissen Phasen für uns alles perfekt sein muss, damit man mit so einem Gegner mithalten kann. Aber wir freuen uns auf die Europa League. Vielleicht ist das die bessere Stufe für uns in unserer Entwicklung.“

Mads Bidstrup (Salzburg-Kapitän): „Es ist schwierig, hier zu stehen, es sind viele Emotionen. Ich bin müde und enttäuscht. Es ist besonders schwierig, wenn du so eine erste Hälfte hast. Wir dachten, dass wir gut im Spiel sind. Dann haben wir defensiv nicht gut gespielt in der zweiten Hälfte. Wir hatten heute nicht die Champions-League-Qualität. Wir freuen uns aber auf die Europa League.“

(APA)/Bild: GEPA