„Es ist schockierend“: Flick übt harte Kritik

Der FC Barcelona befindet sich mitten in einem extrem intensiven April – fünf Spiele hat der spanische Tabellenführer in diesem Monat bereits absolviert. Insgesamt stehen neun Partien auf dem Spielplan, darunter auch das Halbfinal-Hinspiel der UEFA Champions League gegen Inter Mailand am 30. April. Nach dem Weiterkommen gegen Borussia Dortmund warten vor dem Duell mit den Italienern noch drei weitere Pflichtspiele auf die Katalanen.

Trainer Hansi Flick zeigt sich zunehmend frustriert über die hohe Belastung und vor allem über die mangelnde Rücksichtnahme bei den Spielansetzungen. Besonders kritisiert er die späten Anstoßzeiten beim Ligaspiel gegen Mallorca und beim Copa del Rey-Finale gegen Real Madrid, das am 26.04. erst um 22:00 Uhr angepfiffen wird.

„Ich will mit der Person sprechen, die dafür verantwortlich ist, dass wir keine Ruhepausen bekommen. Es ist schockierend.“, äußert sich der Coach der Katalanen.

Besonders ärgerlich sei laut ihm, dass man auf Anstoßzeiten bestehe, die eine vernünftige Regeneration unmöglich machen: „Warum können wir nicht um 18:00 Uhr oder 18:30 Uhr spielen? Wir spielen hier normalerweise zu dieser Zeit – warum also nicht auch dort? Gebt mir einen Grund.“

Flick mit klarer Kritik am spanischen Verband

Sein Vorwurf: In Spanien werde zu wenig auf die Interessen der Klubs geachtet. „Jeder Verband, jede Liga kümmert sich um seine Klubs… nur hier in Spanien ist das nicht der Fall.“

Für Flick ist der aktuelle Spielplan schlicht nicht tragbar: „Wir dürfen spielen und kommen dann morgens um fünf oder sechs zurück. Das ist unglaublich. Dieser Spielplan hilft uns nicht – und dem spanischen Fußball auch nicht.“

Die Aussagen des Trainers dürften intern wie extern für Diskussionen sorgen. Klar ist: Der FC Barcelona befindet sich in einer entscheidenden Phase der Saison – mit einem Kader, der an seine Grenzen stößt.

Beitragsbild: Imago