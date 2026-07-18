„Es ist verrückt“: Messi spricht erstmals über Foto mit Baby-Yamal

Lionel Messi hat das berühmte Foto mit Lamine Yamal aus dem Jahr 2007 als „verrückt“ bezeichnet. Vor dem WM-Finale erinnerte sich der Argentinier an das gemeinsame Shooting, als Yamal noch ein Baby war.

Das Bild von Lionel Messi und Lamine Yamal sorgt vor dem WM-Finale weltweit für Aufmerksamkeit. Nun äußerte sich Messi selbst zur außergewöhnlichen Geschichte hinter der Aufnahme.

Das gemeinsame Foto von Lionel Messi und Lamine Yamal zählt derzeit zu den meistdiskutierten Bildern im Fußball. Vor dem WM-Finale sprach der argentinische Superstar erstmals ausführlicher über die Aufnahme.

„Es ist verrückt“, sagte Messi bei einem Medientermin in New York. „Damals habe ich ein Foto mit ihm gemacht, als er noch ein Baby war, und jetzt treffen wir in einem WM-Finale aufeinander.“

Die inzwischen legendären Bilder stammen aus einem Fotoshooting für einen Wohltätigkeitskalender des FC Barcelona. Auch das Kinderhilfswerk Unicef war beteiligt. Mehrere Barca-Profis posierten damals mit Kindern aus der Region.

Dass ausgerechnet Messi und Yamal gemeinsam vor der Kamera standen, war reiner Zufall. Jahre später entwickelte sich Messi zur Fußball-Legende und Yamal zu einem der größten Talente des Weltfußballs.

Messi adelt Yamal

Messi fand beim Auftritt in New York lobende Worte für den spanischen Nationalspieler. Der Argentinier bezeichnete Yamal bereits jetzt als einen der besten Spieler der Welt.

„Ich wünsche ihm nur das Beste“, erklärte Messi. Besonders die Verbindung über den FC Barcelona spielte dabei eine Rolle. Beide prägten beziehungsweise prägen unterschiedliche Generationen des katalanischen Top-Klubs.

Für Yamal könnte das WM-Finale der nächste Meilenstein einer jetzt schon außergewöhnlichen Karriere werden. Der Offensivspieler zählt trotz seines jungen Alters bereits zu den wichtigsten Akteuren von Spanien.

Staraufgebot bei Sport-Messe in New York

Messi sprach auf dem „Fanatics Fest“ in Manhattan vor Tausenden Fans. Neben ihm nahmen auch Argentinien-Trainer Lionel Scaloni und Torwart Emiliano Martínez an der Gesprächsrunde teil.

Für Spanien waren Nationaltrainer Luis de la Fuente und Kapitän Rodri vertreten. Zudem sorgten zahlreiche Sportgrößen für einen prominenten Rahmen der Veranstaltung.

Unter den Gästen befanden sich Tennis-Star Novak Djokovic, NFL-Legende Tom Brady und NBA-Profi Kevin Durant. Auch Ex-England-Verteidiger Rio Ferdinand sowie Comedian Kevin Hart standen auf der Bühne.