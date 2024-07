„Es war eine Schlacht“: Die Stimmen zu Niederlande – Türkei

Die Niederlande besiegt die Türkei in einem spannenden EM-Viertelfinale mit 2:1. Die Reaktionen zum Spiel im Überblick.

Ronald Koeman (Niederlande-Trainer): „Wir wussten, dass es schwer werden würde, deshalb bin ich sehr froh, dass wir es geschafft haben. Es ist ein Sieg, nicht nur weil wir wahrscheinlich die bessere Mannschaft waren, sondern auch weil wir gekämpft und nicht aufgegeben haben.“

Stefan de Vrij (Niederlande-Torschütze): „Es war eine Schlacht heute. Die Türken haben viele Qualitäten, haben großes Herz mitgebracht. Wir sind in Rückstand geraten, aber wir haben weiter an uns geglaubt. Man hat es in den anderen Spielen gesehen, dass Tore spät fallen können. Und so kam es auch für uns. Es war ein toller Ball von Memphis (Depay) und ich war frei und musste ihn einfach reinmachen.“

Bart Verbruggen (Niederlande-Tormann): „Wir sind ekstatisch, superstolz, dass wir nach einer so schlechten ersten Häfte zurückgekommen sind. Wir sind wirklich froh, dass wir weiter sind, wir sind eine super Gruppe.“

Salih Özcan (Türkei-Mittelfeldspieler): „Wir sind sehr traurig, sehr emotional. Ich möchte mich bei den Fans bedanken, die uns von Spiel zu Spiel getragen haben. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft. Unser Ziel ist jetzt (die WM) 2026.“

