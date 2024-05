Espargaro gewann MotoGP-Sprint in Barcelona

Der spanische Lokalmatador Aleix Espargaro hat den abwechslungsreichen MotoGP-Sprint beim Großen Preis von Katalonien in Barcelona gewonnen. Der Aprilia-Pilot siegte am Samstag im kurzen Rennen über zwölf Runden vor Superstar Marc Marquez (Ducati), der von Platz 14 gestartet war, und KTM-Toptalent Pedro Acosta. WM-Leader Jorge Martin wurde Vierter und profitierte davon, dass Titelverteidiger und Verfolger Francesco Bagnaia in der letzten Runde in Führung liegend crashte.

Zuvor hatten Raul Fernandez (Aprilia) und KTM-Pilot Brad Binder das Rennen angeführt, beide rutschten aber genauso wie Bagnaia ohne Fremdeinwirkung ins Kies. Geburtstagskind Acosta lag zwischendurch ebenfalls in Führung, der nun 20-Jährige musste sich am Ende mit dem dritten Platz zufrieden geben. Aleix Espargaro, der in dieser Woche sein Karriereende zum Saisonende angekündigt hatte, sicherte sich zuvor mit einem Rundenrekord die Pole Position. Das Hauptrennen geht am Sonntag (14.00 Uhr live auf Sky) über die Bühne.