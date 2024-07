„Etwas Großes!“: Jantscher fiebert Comeback des Grazer Derbys entgegen

Das Grazer Derby zwischen dem SK Sturm Graz und dem GAK feiert in der kommenden Saison der ADMIRAL Bundesliga sein Comeback!

Das begeistert auch eine echte Sturm-Ikone der letzten Jahre: Jakob Jantscher. Der 35-Jährige hat Sturm Graz im vergangenen Sommer zwar in Richtung Hongkong verlassen, darf sich aber dennoch Doublesieger nennen, da er kurz vor seinem Transfer jeweils einen Einsatz in der Bundesliga sowie im ÖFB-Cup verbuchte.

„Sehr interessant. Für die Steiermark und für Graz ist das etwas Großes. Hoffentlich kann das Derby auch auf sportlicher Ebene für Schlagzeilen sorgen, das war beim letzten Derby eher nicht der Fall“, freut sich die schwarz-weiße Vereinslegende in der neuen Folge von DAB | Der Audiobeweis Spezial EURO 2024 bereits auf die Rivalen-Duelle.

Wem Jakob Jantscher die Daumen drücken wird, steht außer Frage. Jedenfalls will der gebürtige Grazer hautnah dabei sein: „Es freut mich vor allem dann als Fan dabei zu sein und diese Stimmung auch mitzuerleben. Für mich ist das was Neues, wenn man in der Kurve steht und ein Derby so miterlebt.“

Bild: GEPA