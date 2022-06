„Etwas ist in mir gestorben!“ Lewandowski legt gegen Bayern nach

Robert Lewandowski möchte die Bayern unbedingt verlassen und legt nun in einem Podcast gegen seinen aktuellen Arbeitgeber mit deutlichen Worten nach.

Die Schlammschlacht um Robert Lewandowski geht in die nächste Runde. „Ich will den FC Bayern nur noch verlassen. Respekt und Loyalität sind wichtiger als Arbeit“, wurde der polnische Superstar im Podcast mit OnetSport deutlich. Für den 33-Jährigen sei der beste Weg nun, eine gemeinsame Lösung zu finden.

Doch er wird noch viel deutlicher: „Etwas ist in mir gestorben. Ich will den FC Bayern verlassen für mehr Emotionen in meinem Leben“, führte er aus. Lewandowski steht bei den Bayern noch bis 2023 unter Vertrag, möchte diesen allerdings nicht mehr erfüllen.

Lewandowski: “I only want to leave Bayern. Loyalty and respect are more important than work. The best way is to find a solution together”, tells @OnetSport. 🚨 #FCBayern

“Something has died in me, I want to leave Bayern for more emotions in my life”. pic.twitter.com/qXpNd7J9E1

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 6, 2022