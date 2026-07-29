Europa bei Absagen einzige Alternative für F1-Saisonfinale

Bis Mitte September soll der Plan für den Rest der Formel-1-Saison stehen. Sollten die Rennen in Katar und Abu Dhabi aufgrund des Iran-Kriegs abgesagt werden, würde die Titel- und Punktejagd stattdessen in Europa zu Ende gehen, so Formel-1-Boss Stefano Domenicali am Mittwoch. Am Wochenende wurde für 4. Oktober für die zu Saisonbeginn wegen des kriegerischen Konflikts abgesagten Rennen von Saudi-Arabien und Bahrain ein Rennen in Malaysia eingeschoben.

„Katar und Abu Dhabi sind zum jetzigen Zeitpunkt bestätigt“, erklärte Domenicali. „Im Übrigen sind sie auch schon ausverkauft. Wenn wir dort aber nicht fahren können, werden wir nach Europa gehen. Denn wir können nirgends anders hin.“ Die beiden abschließenden Rennen des Jahres sind für 29. November und 6. Dezember angesetzt. Davor gastiert der Tross am 22. November in Las Vegas. Als ernsthafter Ersatz-Kandidat für die beiden Abschlussrennen gilt weiter Imola, Geburtsort Domenicalis. Es wäre ein weiteres Heimrennen für Ferrari wie auch für WM-Leader Kimi Antonelli.

Der Kalender für nächstes Jahr ist weiterhin mit 24 Rennen geplant. „Da haben wir noch immer sehr viel Zeit bis dahin“, meinte Domenicali. Portugal und die Türkei werden als Ausrichter dazukommen und es gebe auch positive Verhandlungen mit möglichen Ausrichtern in Afrika sowie Interesse aus Asien und Südamerika. Aus China gebe es Interesse für mehr als ein Rennen. Laut Domenicali wolle man sich aber einmal am Markt konsolidieren, bevor man über eine weitere Option nachdenke.