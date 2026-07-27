Red Bull findet Marko-Nachfolger

Nachwuchsförderer Gwen Lagrue verlässt Mercedes und übernimmt ab 2027 das Junioren-Programm bei Red Bull. Das teilten beide Formel-1-Teams am Montag mit. Der 50 Jahre alte Franzose war bei den Silberpfeilen maßgeblich an der Entdeckung und Förderung von WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli sowie dessen Teamkollege George Russell beteiligt.

Lagrue werde bei seinem künftigen Arbeitgeber an Teamchef Laurent Mekies berichten und dem Führungsteam beitreten, hieß es in der Mitteilung von Red Bull. „Gwen ist einer der allerbesten Talenteförderer in der Formel 1“, sagte Mekies: „Ich weiß aus erster Hand, mit wie viel Fachwissen, Führungsstärke und Leidenschaft er sich für die Förderung junger Fahrer einsetzt.“

Bei Red Bull folgt Lagrue auf Helmut Marko, der unter anderem die viermaligen Weltmeister Sebastian Vettel und Max Verstappen gefördert hatte. Marko und der Brauserennstall hatten sich im Dezember nach 20 Jahren getrennt.

Der Wechsel zu Red Bull markiere für ihn „den Beginn eines spannenden neuen Kapitels“, sagte Lagrue: „Nach elf unvergesslichen Jahren bei Mercedes hatte ich das Gefühl, dass dies der richtige Zeitpunkt war, um eine neue Herausforderung anzunehmen und mich persönlich und beruflich weiterzuentwickeln.“

Zuvor hatte bereits Mercedes Lagrue in einem Post in den Sozialen Netzwerken verabschiedet: „Danke, Gwen. Es war eine großartige gemeinsame Reise. Gemeinsam haben wir viele junge Fahrer aufgebaut, du hast einen fantastischen Beitrag geleistet.“