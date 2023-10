Europa-League-Gegner von Sturm und LASK siegen deutlich

Jeweils mit 3:0-Heimsiegen haben sich die kommenden Europa-League-Gegner von Sturm Graz und dem LASK warmgeschossen.

Rakow Czestochowa liegt nach dem Erfolg gegen Mittelständler Radomiak weiter in Schlagdistanz zur Tabellenspitze der polnischen Fußball-Meisterschaft. Bogdan Racovitan (3., 61.) und John Yeboah (82.) verhalfen dem Meister mit ihren Toren zum vierten Ligasieg in Serie. Toulouse indes feierte in der Ligue 1 ein zuletzt seltenes Erfolgserlebnis.

Der Sieg gegen Metz war erst der zweite nach einem Auftaktsieg Mitte August. Niklas Schmidt (31.), Thijs Dallinga (43.) und Frank Magri (82.) sorgten für die Moralspritze vor dem Duell mit dem LASK am Donnerstag.

(APA)

Bild: Imago