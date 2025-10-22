Europas Frühstarter: Qarabag-Stürmer holt kuriosen Rekord

Steht Leandro Andrade auf dem Feld, sollten die Fans idealerweise pünktlich auf ihren Plätzen sitzen: Der Stürmer von Qarabag Agdam ist seit Mittwochabend der erste Fußballprofi, der in drei verschiedenen Europapokal-Spielen in der ersten Minute ein Tor erzielt hat.

Beim Champions-League-Spiel seines Teams bei Athletic Bilbao sorgte der 26-Jährige nach 48 Sekunden für die Führung. Ein Treffer des Kapverders in Spielminute eins? Es war nicht das erste Mal, wie Statistiker nach Spielschluss feststellten: Im Qarabag-Trikot traf Andrade bereits 2023 gegen BK Häcken (2:1) sowie zu Jahresbeginn 2025 gegen FCS Bukarest (2:3) jeweils in der Europa League – ein Kunststück und Alleinstellungsmerkmal zugleich.

Auf die skurrile Bestmarke hätte Europas treffsicherster Frühstarter nach Abpfiff wohl gerne verzichtet: Qarabag verlor nämlich trotz Traumstart mit 1:3 (1:1). Für den Klub aus Aserbaidschan war es die erste Pleite der Champions-League-Saison, während Bilbao vor heimischer Kulisse den ersten Dreier einfuhr.

HIGHLIGHTS | Athletic Bilbao – Qarabağ Ağdam | 3. Spieltag

(SID) / Bild: Imago