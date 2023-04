Europas Team der Stunde! Aston Villa toppt sogar Man City

Sie sind seit zehn Spielen ungeschlagen, das formstärkste Team Europas und auf dem besten Wege, in der nächsten Saison international zu spielen. Die Rede ist von Aston Villa, das nach Jahren des Durchschnitts wieder im Kommen ist.

Rang 14, 11, 17 und drei Jahre 2. Liga: Aston Villa hat sich in der jüngeren Vergangenheit nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Dieser Tage jedoch dürften bei so manchem Fan Erinnerungen an die glorreichen Tage des Vereins, etwa dem Gewinn des Europapokals der Landesmeister 1982, wach werden. Denn spätestens seit Dienstagabend steht fest: Der Verein aus Birmingham ist dem internationalen Geschäft so nah wie schon lange nicht mehr.

Das Team von Trainer Unai Emery gewann im altehrwürdigen Villa Park mit 1:0 gegen Fulham und steht nun vorerst auf Platz sechs der Premier League. Eine Platzierung, die den stolzen Klub aus Birmingham in den Europapokal hieven würde. Damit hätte vor der Saison wohl niemand gerechnet.

Umbruch geglückt

Nachdem man mit Hoffnungsträger Steven Gerrard auf der Trainerbank eine eher durchwachsene Spielzeit 2021/22 beendete, stand der Verein im vergangenen Sommer vor großen Fragezeichen. Leistungsträger Danny Ings und Matt Targett verließen den Klub, auch Top-Talent Carney Chukwuemeka entschied sich für den nächstgrößeren Schritt Richtung Chelsea.

Ein Umbruch stand unweigerlich bevor, mit der Entlassung von Gerrard nach enttäuschendem Saisonstart (zwischenzeitlich Vorletzter) wurde dieser im zurückliegenden Oktober schließlich auch endgültig vollzogen.

Auf Gerrard folgte Unai Emery; zwischen dem Spanier und seinem Team schien es im Handumdrehen zu harmonieren. Emery stabilisierte die Mannschaft und sorgte für Konstanz. Die Startelf war schnell gefunden, in der Tabelle ging es für Villa in der Folge – auch dank herausragender Siege gegen Manchester United (3:1), Tottenham (2:0) und Chelsea (2:0) – immer weiter nach oben. Emery hat aus einem Abstiegskandidaten (16. bei Amtsantritt) binnen weniger Monate einen Europapokal-Aspiranten gemacht.

Weltmeister, Erfahrung & Vollstrecker

Verantwortlich dafür sind auf dem Rasen unter anderen Weltmeister Emiliano Martinez im Tor, Routinier Tyrone Mings und dem vor Erfahrung nur so strotzenden Ashley Young (mittlerweile 37 Jahre alt), die die defensive Stabilität wahren. Vor der Viererkette sind es Leander Dendoncker und Douglas Luiz, die das Emery-Spiel meist im 4-2-3-1 als Sechser lenken und die offensiven Mittelfeldakteure John McGinn, Emiliano Buendia und Jacob Ramsey immer wieder mit Steckpässen in die Tiefe schicken.

In vorderster Linie geht Ollie Watkins verlässlich auf Torejagd. Der 27-jährige Mittelstürmer steht bereits bei 14 Treffern und sechs Vorlagen in der Liga und ist mit Abstand Top-Scorer von Villa. „Er versteht einfach alles als Stürmer“, lobte Erfolgsgarant Emery jüngst.

Was in der Gesamtbetrachtung auffällt: Aston Villa scheint gänzlich ohne große Namen und Stars auszukommen. Ein Philippe Coutinho beispielsweise, der im vergangenen Sommer vom FC Barcelona gekommen war, spielt mit einer Startelf-Quote von gerade einmal 21 Prozent schon länger keine Rolle mehr und ist verletzungsbedingt außer Gefecht gesetzt. Auch Leon Bailey (2021 von Bayer Leverkusen gekommen und drittteuerster Transfer der Vereinsgeschichte) war zuletzt keine Startelf-Option. Unter Emery herrscht das Leistungsprinzip, die Villans scheinen damit ziemlich gut zu fahren.

Formstärkstes Team Europas

Ganze fünf Partien in Folge kassierte der Klub zuhause schon kein Gegentor mehr. Die Emery-Elf ist für ihre Gegner schwer zu knacken und der Villa Park eine echte Festung. Doch nicht nur mit dieser Serie glänzt der Tabellen-Sechste. Mit 26 von möglichen 30 Punkten und keiner einzigen Niederlage aus den letzten zehn Spielen ist Villa das Team der Stunde in Europa. Im internationalen Vergleich der Top-Fünf-Ligen steht man in puncto Formstärke auf Rang eins – noch vor Manchester City und Atletico Madrid.

Es ist die Konstanz, die Villa derzeit in der Tabelle klettern lässt. Mit Emery als Coach holt man 2,10 Punkte pro Spiel. Die Fans dürfen sich Woche für Woche gleichermaßen auf defensive Robustheit und offensive Raffinesse in Person von Watkins & Co. freuen. Nun steht ein echter Kracher bevor. Gegen den Tabellen-Vierten Manchester United am Sonntagnachmittag (30. April, um 15.00 Uhr LIVE auf Sky Sport News) sollen die Europapokal-Ambitionen untermauert werden.

Es ist die Zeit des Träumens im Birminghamer Stadtteil Aston. Mit einem Sieg gegen die Red Devils würde der erste Einzug in einen europäischen Wettbewerb seit mehr als einem Jahrzehnt immer konkretere Formen annehmen.

Bild: Imago