Europas Top-Fünf-Ligen verzeichnen weiter Umsatzplus

Top-Fünf-Ligen mit dickem Plus: Die Umsätze in den fünf großen Fußball-Ligen Europas sind 2022/23 im Vergleich zur Saison davor wieder ordentlich gewachsen.

Wie aus dem Bericht „Annual Review of Football Finance“ des Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmens Deloitte hervorgeht, wuchsen die Erlöse in den Eliteligen in England, Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien um 14 Prozent auf insgesamt 19,6 Milliarden Euro an. Spitzenreiter in absoluten Zahlen ist die Premier League.

Die 20 Clubs im englischen Oberhaus meldeten akkumulierte Umsätze in Höhe von 6,1 Milliarden Pfund (7,02 Mrd. Euro) und übertrafen dank elf-prozentiger Steigerung damit erstmals die 6-Milliarden-Pfund-Marke.

Es folgen die Deutsche Bundesliga mit 3,8 Mrd. Euro Umsatz, Spaniens La Liga (3,5), Italiens Serie A (2,9) und die französische Ligue 1 (2,4). Mit Umsatzsteigerungen von je 22 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum waren Bundesliga und Serie A in der Vorsaison die wachstumsfreudigsten Märkte – zum Teil ist das dem völlig Verschwinden der Corona-Maßnahmen geschuldet.

Top-Fünf-Ligen erwirtschaften Milliardenumsatz

Im europäischen Fußball wurden in der Saison 2022/23 insgesamt 35,3 Milliarden Euro erwirtschaftet – ein Plus von 16 Prozent. „Neben dem Wegfall der Corona-Beschränkungen ist das unter anderem auch auf die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 zurückzuführen“, berichtete Wilfried Krammer, Partner bei Deloitte Österreich.

Durchschnittlich waren auch Gewinne zu verzeichnen, obwohl die Lohnkosten neuerlich anstiegen. „Die Gesamteinnahmen der fünf europäischen Top-Ligen übertrafen auch die hohen Lohnkosten der Vereine. So konnte erstmals seit 2018/19 ein operativer Gewinn in der Höhe von einer halben Milliarde Euro erzielt werden“, betonte Krammer.

