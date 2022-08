Jorginho-Elfmeter bringt Chelsea drei Punkte zum Auftakt

Der FC Chelsea hat sich in der ersten Runde der Premier League zu einem Auftaktsieg gezittert. Gegen den FC Everton und Ex-Trainer Frank Lampard gewann das Team von Thomas Tuchel mit 1:0. Damit beenden die Londoner auch eine Negativserie.

Das Goldtor erzielte Jorginho per Elfmeter in der 9. Minute der Nachspielzeit in der ersten Hälfte. Zuvor wurde das Spiel aufgrund einer schwereren Verletzung von Ben Godfrey länger unterbrochen. Kurios: Auch in Halbzeit zwei gab es mit zehn Minuten eine lange Nachspielzeit. Für Chelsea ist es der erste Auswärtssieg seit langer Zeit im Goodison Park. Die letzten vier Spiele bei den „Toffees“ gingen allesamt verloren. Der letzte Sieg bei Everton gelang den „Blues“ in der Meistersaison 2016/17.

Bild: Imago